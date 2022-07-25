Пять человек погибло в аварии с микроавтобусом и КамАЗом в Башкирии

Фото: ГИБДД МВД по РБ

В Башкирии в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа погибло пять человек, 10 пассажиров пострадали, заявил в своем Telegram-канале глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов. Всего в пассажирском автобусе находилось 20 пассажиров. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, пояснил руководитель ведомства.

Авария произошла около 11 часов утра на трассе Е30, соединяющей населенный пункт Языково и Уфу. На 1413-м км дороги микроавтобус столкнулся с КамАЗом, стоявшим у обочины на месте проведения дорожных работ. В салоне Ford находилось около 20 пассажиров, из них пятеро человек скончались, еще 10 попали в больницу с травмами различной степени тяжести, отметил глава Госавтоинспекции региона.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место ДТП выехало руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД по РБ и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД Башкортостана, — добавил Севастьянов.

Ранее в Башкирии грузовик, который перевозил порядка 200 баранов, врезался в металлический отбойник и перевернулся. Инцидент произошел на трассе М-5 неподалеку от поселка Чишмы. Водитель не пострадал, ему удалось вовремя выбраться из кабины, однако часть животных, ехавших в полуприцепе, погибла.