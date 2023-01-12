При столкновении автобуса с фурой под Волгоградом пострадали 9 человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На территории Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения, сообщили NEWS.ru представители регионального управления МВД. Отмечается, что в результате ДТП пострадали девять человек, среди них один ребенок, а именно девочка четырех лет. Получившие травмы граждане доставлены в больницы, подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, 30-летний водитель грузового автомобилем Iveco, столкнулся с припаркованной на обочине грузовой машиной Volvo. После удара он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Москва — Махачкала». В результате ДТП в больницу с травмами госпитализировали девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса, в том числе 4-летняя девочка, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время специалисты выясняют подробности произошедшего.

11 января вечером стало известно, что в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. Об этом сообщали авторы Kub Mash. По данным Telegram-канала, водитель автобуса скончался на месте. Остальные шестеро пострадавших были госпитализированы.

Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.