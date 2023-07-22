При штурме дома в подмосковной Истре ранен боец СОБРа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При штурме дома в подмосковной Истре был ранен боец спецотряда быстрого реагирования (СОБР), сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в ходе сопротивления Вячеслава Черненко, захватившего коттедж. Боец получил незначительные травмы.

В ходе оказанного им (Черненко. — NEWS.ru) сопротивления — один из бойцов СОБР получил незначительное ранение, — написал Хинштейн.

Депутат также отметил, что в коттедже злоумышленник был вооружен двумя автоматами, охотничьим карабином «Сайга», гранатами, боеприпасами, зажигательными смесями.

О происшествии стало известно 22 июля в районе 12:00. Сотрудникам частной охранной службы поступило сообщение о взломе. Прибывшие на место чоповцы обнаружили мужчину, одетого в военную форму и бронежилет. Он выкрикивал, что является участником спецоперации, а вломиться в дом ему приказал Бог.

Преступник попытался взять в заложники сотрудника полиции, которому удалось сбежать через открытое окно. По факту посягательства на жизнь правоохранителя было возбуждено уголовное дело. Также сообщалось, что преступник намеревался остаться жить в захваченном доме. Отмечается, что мужчина является психически нездоровым. Позже представители правоохранительных органов сообщили, что злоумышленник был ликвидирован в ходе штурма дома.