При разминировании Audi без номеров в Люберцах произошел хлопок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При разминировании Audi, из-за которой эвакуировали дом в Люберцах, произошел хлопок, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей. По предварительной информации, саперы извлекли неизвестный предмет из-под машины без номеров.

Сейчас оцепление снято, сотрудники служб уезжают с места происшествия.

Напомним, что из-за сообщения о якобы заминированном автомобиле эвакуировали фитнес-центр «Территория фитнеса» в Люберцах. Внимание полицейских привлек белый Audi без номеров на улице 3-го Почтового отделения. Службы получили сигнал о наличии взрывчатки в машине. В ответ на это правоохранители решили организовать эвакуацию фитнес-центра, призвав посетителей покинуть здание во время тренировок. Жителям соседних домов также рекомендовали не подходить близко к окнам.

Ранее сообщалось, что два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter-Strike. Это привело к «минированию» школ и детских садов. По данным Baza, один из мальчиков позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах от имени другого. Из-за конфликта школьников были эвакуированы почти 800 человек.