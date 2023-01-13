При разгерметизации газогенератора в Красноярском крае погиб один человек

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В Красноярском крае при разгерметизации газогенератора погиб человек, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел на предприятии группы «Магнезит», которое располагается в Мотыгинском районе региона. На нем добывают и производят огнеупорные материалы.

При обслуживании оборудования на газогенераторной установке работники организации отравились смесью генераторно-топливного газа. Один человек погиб, четверо госпитализированы, — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что авария произошла на промышленном комплексе в поселке Раздолинске. По предварительной версии, рабочие находились возле газогенераторной установки без средств индивидуальной защиты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все детали произошедшего.

Ранее трое рабочих погибли в результате аварии на Тайгульском производственном участке Ванкорского нефтегазового месторождения на Таймыре в Красноярском крае. Кроме того, четыре человека пострадали: один из них был в тяжелом состоянии, троим причинен легкий вред здоровью. Прокуратура выяснила, что авария произошла из-за разгерметизации.