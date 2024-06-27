При пожаре в подмосковном Фрязино погиб отец одного из обвиняемых Обвиняемый по делу о пожаре во Фрязино Антон Спешилов потерял в огне отца

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Один из обвиняемых по делу о пожаре в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино заявил, что один из шести погибших в трагедии — его отец, сообщает KP.RU. Антон Спешилов является представителем собственника здания. 27 июня Щелковский городской суд избрал ему меру пресечения: он пробудет в СИЗО до 24 августа. Также обвиняемый сообщил судье, что был лично знаком с остальными погибшими.

Суд заключил под стражу и заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина. Его и Спешилова подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. По версии следствия, они сдавали помещения в аренду и не контролировали их техническое состояние. Известно, что внутри здания не были установлены автоматические системы пожаротушения и оповещения. Также в помещении на протяжении 15 лет не проводился ремонт.

Пожар в здании НИИ «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Вечером 25 июня на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.