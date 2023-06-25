При пожаре в Королеве погиб ребенок ТАСС: при пожаре в многоэтажке в Королеве погибли мальчик и пожарный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарный и ребенок погибли при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Королеве, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Они сорвались с высоты. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома 10 человек.

В 21:13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме по адресу: Королев, ул. Пионерская, д. 13, корп. 3, под. 3. горит квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме, эвакуировано 10 человек. На месте работают пожарные, спасатели и другие оперативные службы, — сообщили агентству в ГУ МЧС России по Московской области.

В соцсетях опубликовано видео, как мальчик пытался спастись от пожара на балконе, повиснув на перилах. Затем он падает.

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Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС уточнили, что двое из них — дети.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В июне сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В результате ЧП пострадал один человек. Он отравился продуктами горения.