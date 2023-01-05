При пожаре в Чебоксарах пострадали шестеро детей

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При пожаре в девятиэтажном доме в Чебоксарах пострадали десять человек, включая шестерых детей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Там уточнили, что среди пострадавших есть годовалый ребенок и трехмесячный младенец, оба находятся в тяжелом состоянии. На месте работают пожарные.

Пожар произошел на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Шевченко, 29. Площадь составила 20 квадратных метров. Предварительно, в результате пожара пострадали десять человек, среди них шестеро детей. Два ребенка — одного года и трех месяцев — находятся в тяжелом состоянии, — сообщил спикер агентства.

Он уточнил, что 14 жильцов многоэтажки были эвакуированы.

Ранее днем при пожаре на тракторном заводе «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге погибли два человека. Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий пообещал помочь семьях погибших. Он отметил, что причина пожара пока неясна. Секержицкий также не стал оценивать убытки, причиненные заводу в результате возгорания, так как на месте еще работают пожарные.

До этого сообщалось, что в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.