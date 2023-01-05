При пожаре на заводе в Санкт-Петербурге погибли два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре на тракторном заводе «Беларусь-МТЗ» в Санкт-Петербурге погибли два человека, сообщает 78.ru. Гендиректор предприятия Владислав Секержицкий в разговоре с телеканалом пообещал помочь семьях погибших. Он отметил, что причина пожара пока не ясна. Секержицкий также не стал оценивать убытки, причиненные заводу в результате возгорания, так как на месте еще работают пожарные.

Пока еще сложно говорить про убытки после пожара и причины, здесь еще работают МЧС, пожарные. Да, безусловно, семьям погибших помощь окажем. Один из них — сотрудник предприятия, он у нас внештатный, работал по договору подряда. Кто второй человек, пока сказать не могу, предположительно, это женщина, — отметил Секержицкий.

Источник 78.ru подчеркнул, что нарушений на предприятии выявлено не было. Он уточнил, что в последний раз сотрудники МЧС проводили плановую проверку в 2013 году.

Ранее в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.