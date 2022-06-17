При пожаре на складе в Красноярском крае ликвидировали открытое горение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Открытое горение на лесозаготовительном предприятии в поселке Таежный в Красноярском крае удалось ликвидировать, пишет ТАСС. Такое сообщение распространили в региональном главке МЧС РФ.

Ликвидация открытого горения, — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что на текущий момент проводится проливка конструкций. Пожар возник в ночь на 6 июня. В поселке вспыхнул склад лесозаготовительного предприятия. Сначала площадь, охваченная огнем, составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Позже площадь возросла до 10 тысяч и до 17 тысяч квадратных метров.

В МЧС сообщили, что обстановку с тушением осложняли погодные условия: в Красноярском крае сейчас жарко и сухо. Над тушением работали больше 90 человек и почти 30 единиц техники. В том числе Ми-8 МЧС и самолет-амфибия Бе-200.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошёл в семиэтажном доме на улице Тверской в центре Москвы. В доме дореволюционной постройки горела кровля, была проведена эвакуация людей. Дом был построен в 1902 году.