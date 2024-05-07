Стало известно количество погибших при пожаре в Иркутской области Дубровин: на пожаре в Братском районе Иркутской области погибли два человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате масштабных пожаров в Братском районе Иркутской области погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщил ТАСС мэр района Александр Дубровин. Один человек погиб на дачах в Вихоревке, другой — в СНТ «Алюминщик». По словам Дубровина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Мэр района также рассказал, что огнем были повреждены 13 домов и 7 строений. Жилья лишились 46 человек. Жители пострадавших домов разместились у родственников, пункт временного размещения на базе спорткомплекса «Таежный» пока пустует.

В своем Telegram-канале Дубровин сообщил о жителях Вихоревки, которые помогали пожарным бороться с огнем, привозили воду и окапывали деревянные постройки.

Волонтеры покупают питьевую воду, кормят горячими обедами, собирают вещи и все необходимое, чтобы потом передать погорельцам, — написал глава района.

По словам Дубровина, пожарные ведут пролив мест возгораний. Он добавил, что дознаватели уже приступают к работе по установлению причин масштабного пожарища.

В региональном управлении МЧС ранее проинформировали, что днем 6 мая в Братске возник пожар на лесопилке, загорелся пиломатериал на площади 600 квадратных метров. Основные силы гарнизона были привлечены для тушения этого техногенного пожара. В восьми садовых товариществах огнем были повреждены 188 строений.