При обстреле ВСУ Ясиноватой пострадал мирный житель

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли города Ясиноватая, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины. В результате мирный житель получил травмы.

Ясиноватая, ул. Котовского, 61 — пострадал мужчина 1983 года рождения. Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать, — заявили в представительстве.

Вооруженные силы Украины 43 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. Всего по региону выпустили 161 единицу различных боеприпасов, повредили 44 жилых дома и 21 объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, ВСУ атаковали Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района, в результате чего повреждения получил объект инфраструктуры.

Помимо этого, рассказал губернатор, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.

Также Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки в одном жилом доме были выбиты окна, а также посечен фасад. Ни один мирный житель не пострадал, уточнил глава региона.