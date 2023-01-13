При обстреле ВСУ в Сватово поврежден маслопрессовый цех

Фото: t.me/marochkolive

В ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в городе Сватово ЛНР повреждения получил маслопрессовый цех, сообщил в своем Telegram-канале офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко. Информации о жертвах не поступало.

По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет, — сообщил Марочко.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму.

Кроме того, командир одного из российских подразделений с позывным Саныч заявил, что командование ВСУ планировало наступать на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Однако, глава горадминистрации Алексей Логвиненко считает, что ВС России не позволят планам украинской армии осуществиться.