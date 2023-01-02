При обстреле села Муром Белгородской области часть снарядов попала на кладбище, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным, в результате атаки повреждены не менее 15 могил.
Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать, — написал Гладков.
2 января белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль. Также Гладков рассказал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе.
До этого Гладков сообщал, что в новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. По словам губернатора, было сбито четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.