При обстреле села в Белгородской области частично разрушено кладбище Губернатор Белгородской области: при обстреле села Муром повреждены 15 могил

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

При обстреле села Муром Белгородской области часть снарядов попала на кладбище, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным, в результате атаки повреждены не менее 15 могил.

Выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники. В середине недели обследуем территорию повторно, чтобы понять, как будем это все восстанавливать, — написал Гладков.

2 января белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль. Также Гладков рассказал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе.

До этого Гладков сообщал, что в новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. По словам губернатора, было сбито четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.