Обстрел ВСУ Херсонщины привел к гибели мирного жителя Сальдо: при обстреле ВСУ поселка Новая Маячка в Херсонской области погиб человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, ранение получила женщина, в настоящий момент она в больнице.

Убит местный житель — молодой человек 1998 года рождения. Ранена женщина, ее отправили в Каланчакскую центральную районную больницу, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате обстрела частного сектора в селе Новогоровка Токмакского района погибли два человека. По его словам, жертвами стали 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Подростка доставили в больницу. Врачи не смогли спасти девочку, она умерла в реанимации.

Также ВСУ пытались атаковать Крым ракетами ATACMS. В результате погибли два человека. Взрывы были слышны в Симферополе, Алуште, Ялте и Евпатории, а также в районе Джанкоя. В Симферополе было временно остановлено движение морского транспорта.

Президент Владимир Путин ранее допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. Глава государства подчеркнул, что преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.