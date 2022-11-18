ТАСС: при обстреле города Алешки снаряд попал в точку сбора эвакуируемых

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

При обстреле города Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ один из снарядов попал в точку сбора эвакуируемых, пишет ТАСС со ссылкой на представителя местной ВГА. По информации агентства, в результате атаки были повреждены частные дома. Власти города утверждают, что обстрел велся из минометов.

Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов, — сообщил собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел Вооруженными силами Украины села Устинка Белгородского района привел к гибели 80-летнего мужчины. В момент прилета снаряда пенсионер находился во дворе дома.

Накануне Гладков сообщил о том, что под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна. Также получила повреждения линия электропередачи.

Кроме того, он рассказал, что в результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, бригада скорой помощи госпитализировала ее в тяжелом состоянии. По словам главы региона, снаряды «Града» попали в частный дом. Утром очевидцы слышали громкие хлопки.