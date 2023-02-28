При обстреле ВСУ Донецка погибла девочка-подросток

Фото: Министерство обороны Украины

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела ВСУ Донецка погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Удар был нанесен по Петровскому району.

В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — NEWS.ru) в Петровском районе Донецка погибла девочка-подросток 2008 г.р., — говорится в сообщении штаба.

Петровский район расположен на западной окраине административного центра ДНР и является самой удаленной от центра частью города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что один из трех беспилотников, которые атаковали Белгород, влетел в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов эвакуировали в безопасное место. Остальные дроны также упали в жилых кварталах, но нанесли незначительный ущерб — выбили окна в ближайших домах и повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в частный жилой дом в Волоконовском районе Белгородской области. В результате погибла женщина 1951 года рождения. Также пострадала ее дочь, которой медики оказали помощь на месте.