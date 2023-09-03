При обстреле Донецка пострадали два человека

Фото: РИА Новости

При обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин. Также он добавил, что повреждения получили детский сад и частные дома.

В Куйбышевском районе повреждения получили детский сад и частные дома. По дополнительной информации, в результате обстрела по ул. Степаненко получили ранения мужчина 1966 г. р. и женщина 1956 г. р., — написал Кулемзин.

До этого Кулемзин сообщил, что в поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела украинской армией погибла 50-летняя женщина. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск. Кроме этого, в Донецке на улице Кременной при обстреле со стороны ВСУ была ранена 42-летняя мирная жительница.

2 сентября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватский район и Донецк четырьмя кассетными боеприпасами.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме того, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах было выбито остекление. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы Запорожской области.