В Донецке погибли три сотрудника скорой помощи

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

После обстрела территории Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, о чем в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. Он подчеркнул, что погибшие медики были задействованы в эвакуации раненых. Гарцев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Сегодня в результате обстрела Петровского района Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи, задействованные в эвакуации раненых: фельдшер, санитар и водитель. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, — написал министр.

Гарцев добавил, что травмы при выполнении служебных обязанностей получила фельдшер бригады. В настоящий момент за ее жизнь борются врачи Республиканского травматологического центра.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что украинские войска могут попробовать нанести удар по Донецку 23 февраля. До этого о возможной активизации ВСУ в праздничные дни предупреждал и сам исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Гагин также добавил, что предупреждение для граждан ДНР со стороны Пушилина не выходить лишний раз на улицу является абсолютно верным.