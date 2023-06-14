При обстрелах ВСУ под Белгородом поврежден один частный дом Гладков рассказал о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 13 июня

Фото: t.me/vvgladkov

В ходе обстрелов со стороны ВСУ 13 июня в селе Дроновка Белгородской области незначительные разрушения получил частный дом, передает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По этой территории было выпущено три минометных снаряда, из-за чего в доме оказались выбиты окна и посечен забор.

В Грайворонском горокруге по территории рядом с селом Дроновка выпущено 3 минометных снаряда. Пострадавших нет. Поврежден один частный дом — выбиты окна, посечен забор, — пишет глава региона.

На других территориях региона тоже фиксировались обстрелы, но все они обошлись без пострадавших и разрушений. Также были сбиты три беспилотника ВСУ в селе Артельное и в Грайворонском горокруге.

Ранее Минобороны сообщало, что российские артиллеристы уничтожили позиции украинских военных, с которых велись обстрелы приграничных районов Белгородской области. Как подчеркнул один из российских солдат, расчеты поражают украинские опорные пункты, которые находятся в непосредственной близости от российской границы. В Минобороны подчеркнули, что в подобных операциях принимают участие мобилизованные, которые прошли полный курс военной подготовки на полигонах Западного военного округа и в тыловых районах на линии фронта.