При крушении вертолета в Свердловской области перепутали пострадавшую

При крушении вертолета в Свердловской области была допущена ошибка в идентификации пострадавших, сообщает Telegram-канал «112» . Изначально считалось, что на борту вертолета находилась супруга летчика, Анжелика С., однако оказалось, что она не была на борту.

Вместо женщины летела знакомая пилота, 40-летняя Эльнара Д. Именно ее неправильно определили как жену командира воздушного судна, и она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. Специалисты и правоохранители проводят расследование причин аварии. Известно, что у пилота не было разрешения на полет.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что полет вертолета Robinson, разбившегося под Первоуральском, не был согласован. По данным источника канала, пострадавшие находятся в больнице: пилот — в состоянии средней степени тяжести, его пассажирка — в реанимации.

Как стало известно РЕН ТВ, вертолет был частным. Телеканал также утверждает, что полет не согласовали. В то же время Telegram-канал Mash пишет, что пострадавшая в аварии Анжелика лежит в реанимации с внутренним кровотечением и сочетанной травмой (повреждение органов и опорно-двигательного аппарата). По данным канала, летательный аппарат принадлежит 38-летнему пилоту.