При крушении Ил-76 погибли летчики из двух российских регионов При крушении Ил-76 погибли летчики из Тверской и Оренбургской областей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные летчики из Тверской области значились в составе экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося днем 12 марта в Ивановской области, сообщил губернатор Игорь Руденя и выразил соболезнования погибшим. В авиакатастрофе также погибли пилоты из Оренбургской области, служившие в 117-м военно-транспортном авиационном полку, рассказал глава региона Денис Паслер.

Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле, — сказал Руденя.

В свою очередь Паслер также выразил слова соболезнования погибшим в катастрофе. Он назвал членов экипажа настоящими героями, которые до конца исполняли долг перед родиной.

Настоящие герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сказал Паслер.

По данным Минобороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. У него произошло возгорание одного из двигателей. Во время полета на борту самолета находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Позднее СМИ сообщили, что жертвами крушения самолета Ил-76 в Ивановской области стали 16 человек, а не 15. Один из пассажиров не был зарегистрирован. При этом останки членов экипажа уже обнаружены.