Двухлетнему ребенку предложили на ужин хлеб со смертельной начинкой В Рубцовске женщина чуть не накормила ребенка хлебом «Виталий» с гвоздем внутри

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рубцовске местная жительница Юлия обнаружила гвоздь в хлебе производства местной пекарни, передает Mash Siberia. Покупательница принесла буханку хлеба «Виталий» домой и обнаружила, что на одной из сторон в мякоть впечен гвоздь. При этом кусок хлеба успел взять двухлетний ребенок.

Дети сели кушать и при едьбе обнаружился гвоздь. Это не вдавленный, это пропеченный, даже его не просто так достать. Но говорят, что такого не может быть, что это не ихний хлеб, — рассказывает Юлия.

В пекарне сотрудницы производства начали ругаться с женщиной и убеждали, что у них нет гвоздей в оборудовании.

Никакого гвоздя нет и быть не может, уходите, — заявили пекари.

Юлия узнала, что это не единственный случай, когда хлеб «Виталий» оказался с опасной начинкой. Другая жительница тоже призналась, что столкнулась с такой находкой. В итоге рубцовчанки подали коллективную жалобу в прокуратуру. Директор ИП от разговора с журналистами отказался.

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