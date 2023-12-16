Президенту ММА-клуба назначили штраф за смерть подростка Суд оштрафовал на 400 тысяч рублей главу Амурской ММА-федерации за смерть юниора

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Штраф в размере 400 тысяч рублей назначен экс-президенту Амурской федерации смешанных единоборств (ММА), который выступал судьей турнира, где погиб подросток, передает объединенная пресс-служба судов области. Мужчину судили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Он допустил участие в спортивном мероприятии несовершеннолетних без обязательной экипировки в виде боксерского шлема, что не отвечало требованиям безопасности жизни несовершеннолетних спортсменов, — сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло 4 июня. 17-летний подросток во время поединка нанес удар 16-летнему сопернику, после чего тот потерял сознание и в тяжелом состоянии был доставлен в Белогорскую больницу. В лечебном учреждении подросток скончался.

О смягчении наказания для подсудимого просила мать погибшего. Кроме того судом учитывалось, что мужчина полностью признал вину, имеет на попечении несовершеннолетних детей, а также соучастие в оказании помощи погибшему после получения травмы.

Видеозапись с моментом злополучного удара публиковалась в Сети. На ней видно, что соперник погибшего подростка нанес ему удар ногой по голове, не защищенной шлемом.