Президент Татарстана попросил финансовой поддержки для ИП и самозанятых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области до конца апреля планируется развернуть более 7,5 тыс. дополнительны коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Правительство, по его словам, уже выделило для этого дополнительные деньги. Воробьёв подчеркнул, что они будут «оснащены минимум кислородом, максимум ИВЛ». Особенность этих коек связана еще с тем, что это отдельно...