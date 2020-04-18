Президент Татарстана попросил финансовой поддержки для ИП и самозанятых

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил письмо в правительство РФ. В нём он попросил оказать финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Причиной стала ситуация с коронавирусом.
По нашим данным, в республике около 35 тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые в настоящее время остались без заработка. Они обращаются за выплатами, но могут получить только 1,5 тысячи рублей, которые сейчас для них предусмотрены. Мы понимаем, что это тенденция для всей страны, и было бы правильно эти категории граждан тоже включить в перечень, — заявила официальный представитель главы республики.
По её словам, постановление от правительства N485 предусматривает пособие по безработице только для уволенных и признанных безработными. Однако предприниматели не могут себя уволить, а соответственно не попадают в эту категорию.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову представить доклад по оптимизации расходов бюджета.
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