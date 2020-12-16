Президент РФ пообещал решить проблему водоснабжения Крыма

https://static.news.ru/photo/3ab6d1b2-4067-11eb-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма. Он заявил, что Россия не собирается на этом экономить.

На большой пресс-конференции к главе государства обратился волонтёр Дмитрий Баженов. Он рассказал, что одним из самых острых вопросов является обеспечение людей водой, прежде всего в Крыму. По его словам, в Евпатории и Симферополе людям уже сказали, что горячей воды не будет до конца года. Аналогичная ситуация сложилась и в Новороссийске.

Ситуация не просто известная, ею занимаются на правительственном и региональном уровнях. В Крыму проводятся исследования, переправляется часть водозабора. Там достаточно запасов пресной воды, но в годы, когда Крым входил в состав Украины, этим не занимались, — объяснил Путин.

Президент заметил, что в Крыму ситуация может быть улучшена, если подтвердится информация о больших запасах пресной воды под Азовским морем. Путин подчеркнул, что проблема будет решена, на это выделяются соответствующие средства. И это касается не только Крыма, но также Новороссийска и Геленджика.

Там была единая система сброса вод, не было разделения между ливнёвкой и канализационным сбросом. Необходимо их разделить, это есть в планах. Тянется всё долго, но это будет реализовано, — пообещал президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин оценил перспективы развития отношений между Россией и Украиной. По словам президента, они зависят от украинской стороны. Он также пообещал наращивать поддержку Донбасса.

Общение Путина с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.