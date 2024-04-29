NGS24.RU: глава Федерации бокса Красноярского края избил гостей ресторана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал NGS24.RU сообщил, что президент Федерации бокса Красноярского края Константин Быковский подрался с гостями ресторана «Хозяин тайги». Видео потасовки разлетелось по Сети.

Пользователи «ВКонтакте» сообщили, что один из участников драки «занимает должность в Федерации бокса Красноярского края». Сам Быковский подтвердил порталу NGS24.RU, что участвовал в инциденте. По словам президента федерации, он не был агрессором.

По данным СМИ, инцидент произошел 27 апреля. Авторы публикации уточняют, Быковский заявил, что приехал в ресторан с женой, за соседним столиком сидели пятеро мужчин и несколько девушек. Участник инцидента заявил, что посетители заведения громко разговаривали, ругались и матерились, на что он сделал им замечание. По словам Быковского, компания «не очень культурно» ответила. Быковский утверждает, что обратился за помощью к персоналу, но мужчины не отреагировали на замечание. Президент федерации добавил, после очередного комментария они начали вести себя агрессивно.

В группе «ЧП Красноярск» отметили, что участники потасовки «порешали» все на месте. Авторы публикации добавили, заявления посетители ресторана писать друг на друга не стали.

В Красном Селе под Санкт-Петербургом в ночь на 28 апреля подрались пятеро мужчин. Инцидент произошел рядом с алкомаркетом. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.