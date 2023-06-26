Забытое варенье подвергло жителей ЕАО опасности В Биробиджане женщина забыла про варенье на плите и едва не устроила пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Биробиджана едва не устроила пожар в своей квартире из-за забытого варенья на плите, сообщает «ЕАО Media». Женщина поставила шестилитровый таз с вареньем на плиту, после чего надолго ушла из дома. За это время варенье превратилось в черную массу с углями, доставать ее пришлось сотрудникам МЧС после жалоб соседей на запах. В результате произошедшего никто не пострадал. С виновницей происшествия пообещали провести профилактическую беседу.

По данным «ЕАО Media», инцидент произошел 26 июня в многоквартирном жилом доме на улице Пушкина в Биробиджане. Женщина оставила большой таз с ягодой на плите и ушла на улицу. Спустя некоторое время ее соседи почувствовали едкий запах гари и вызвали пожарных. Им пришлось залезать в квартиру, расположенную на 3 этаже здания, по трехколенной лестнице через окно. На плите они обнаружили лишь черную массу с подгоревшими ягодами.

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