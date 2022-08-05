Превратились в тропики: Вильфанд рассказал о погоде на курортах России Вильфанд сообщил, что российские курорты превратились в тропики

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Вода в Чёрном море прогрелась до показателей температуры тропических стран. Самая тёплая сейчас отмечается в Анапе, Туапсе и Геленджике — плюс 26–27 градусов. Чуть прохладнее — плюс 25 градусов — в Сочи, Алуште и Ялте. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воды в Чёрном море приблизилась к тропическим температурам. Это связано с тем, что установилась тёплая погода, плюс в августе всегда максимальные значения на юге. В Сочи вода прогрелась до 25 градусов, в Геленджике, Туапсе — до 26 градусов, в Анапе — до 27 градусов, — пояснил метеоролог.

Он также добавил, что в Крыму более прохладно. В Феодосии температура воды составляет 23 градуса, в Евпатории 24, в Алуште и Ялте — 25 градусов. По словам Вильфанда, это абсолютно тропические показатели.

Дело в том, что тропические циклоны возникают при температуре 26,5 градусов. Конечно, они не настигнут Чёрное море, но это яркая характеристика, — подчеркнул он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в выходные дни москвичей ждет крайне приятная, освежающая погода. Он добавил, что дождей в столице не ожидается, и посоветовал отправляться на шашлыки.