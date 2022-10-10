«Прет очень сильно»: в ЛНР сообщили о попытках ВСУ прорвать оборону ВС РФ Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на луганском направлении

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные пытаются прорвать оборону Вооруженных сил России на луганском направлении, заявил в эфире «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, бойцы ВСУ в некоторых местах превосходят в числе ВС РФ. Ситуация контролируется российскими военными. Минобороны официально не подтверждает эти сообщения.

Ситуация серьезная, заниматься шапкозакидательством и говорить, что все хорошо и спокойно, я не буду. В некоторых местах противник не прекращает попыток прорвать нашу линию обороны, причем превосходящими силами. <...> Планово ведем работу, но до переломного момента еще далеко, поскольку противник прет очень сильно, — подчеркнул Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении все попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец у пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР были сорваны артиллерией ВС РФ. Также было остановлено украинское наступление на на Николаево-криворожском направлении. ВСУ за сутки потеряли там более 60 солдат и девять танков.

Кроме того, Минобороны России доложило о достижении результатов массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По данным МО РФ, поражены все намеченные цели.