Преступления нацистов в Восточной Пруссии признали геноцидом народа СССР

Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости

Кенигсбергская наступательная операция. Освобождение Восточной Пруссии. Бойцы Красной армии у памятника императору Кайзеру Вельгельму возле башни Королевского замка во взятом Кенигсберге.

Калининградский областной суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы ВОВ на территории современной Калининградской области, прежде входившей в состав Германии как часть Восточной Пруссии, передает РИА Новости. Также суд признал военными преступлениями и преступлениями против человечности привлечение насильно перемещенных мирных граждан и военнопленных к принудительному труду.

Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить. <...> Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии, — заявила судья Елена Чашина.

Прокурор Калининградская области Александр Авдеев заявил, что зверства нацистов шокируют любого здравомыслящего человека. Он отметил, что в суде были представлены доказательства, что нацисты производили мыло из советских граждан. По его словам, это настолько шокирует, что в жилах стынет кровь.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что хотя к моменту начала ВОВ Восточная Пруссия с ее столицей Кенигсбергом входила состав нацистской Германии, на ее территории также реализовывался план Третьего Рейха по угнетению советских военнопленных и мирного населения, угнанного с оккупированной территории СССР. По данным прокуратуры, на территории нынешней Калининградской области действовало не менее 56 нацистских лагерей, в которых советских граждан и военнопленных содержали в нечеловеческих условиях, подвергали избиениям и жестоким пыткам, заражали опасными заболеваниями.

Ранее на форуме «Без срока давности» в Светлогорске начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что преступления нацистов в отношении советского народа могут признать геноцидом на международном уровне. Он подчеркнул, что это имеет важное значение для России и всего мира.