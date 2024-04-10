Пресс-офицер стал жертвой обстрела ВСУ журналистов ВГТРК под Кременной Пресс-офицер Половодов погиб при атаке ВСУ на журналистов ВГТРК под Кременной

Фото: МО РФ

Старший офицер пресс-центра «Запад» Евгений Половодов погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной, сообщили в Telegram-канале «Вести Луганск». Он организовывал работу журналистов на передовой.

Выражаем соболезнования семье погибшего Евгения Половодова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина также сам снимал и делал репортажи с мест боевых действий. У погибшего остались жена, мать и ребенок.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу.

До этого сообщалось, что съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Позже стало известно, что противник пытался добить раненых. Для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник.

Кроме того, беспилотники ВСУ обстреляли два автобуса с людьми в городе Шебекино Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атака произошла на участке трассы между селами Архангельское и Шамино. В результате обстрела пострадали пассажирка и водитель.