Преподавателя СПБГУ отстранили за «грязные шутки» в адрес студенток

Фото: spbu.ru

Преподавателя СПБГУ отстранили от работы после жалоб студентов на «грязные шутки, имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст» в адрес девушек и женщин, сообщает журнал «Холод». Отмечается, что мужчина уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В качестве примера студенты показали скриншоты переписки с участием этого преподавателя. На них можно видеть сообщения следующего содержания: «Хватит говорящих голов. Вы должны хоть иногда показывать ваши колени», «Готовьте са-а-амое мягкое место!», «Вечером буду иметь [скрыто] «прям впритык» и на кушетке».

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что бывшего депутата московского округа Выхино-Жулебино (партия «Единая Россия»), проректора Российского университета кооперации Артура Максаева заподозрили в растлении несовершеннолетнего. По данным канала, в отношении 33-летнего экс-парламентария возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

SHOT отмечал, что в сентябре восьмилетний ребенок рассказал отцу о том, что взрослый мужчина домогался его в спортивной школе «Москвич». По информации канала, Максаеву грозит до 20 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет.