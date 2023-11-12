Преподаватель и студент заявили о шантаже с угрозой слива их нюдсов В Нижнем Новгороде двое мужчин заявили о шантаже с угрозой слива интимных фото

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижегородской области в полицию с похожими заявлениями обратились студент местного отделения Высшей школы экономики и преподаватель Университета имени Лобачевского, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Оба пожаловались, что у них вымогают деньги под угрозой публикации их фотографий интимного характера.

23-летний студент ВШЭ перевел пользователю, представившемуся до этого девушкой, 125 тысяч рублей. Telegram-канал «112» уточняет, что молодой человек сделал перевод на четыре карты.

Преподаватель тоже общался с кем-то, кому прислал свои фото в обнаженном виде. В итоге шантажисты вынудили его перевести 15 тысяч рублей. Злоумышленники угрожали разослать его интимные фото знакомым и родственникам.

Ранее в Москве начался розыск мужчины, который принуждал 16-летнюю студентку колледжа заниматься проституцией под угрозой слива ее интимных фото. Изначально он требовал отработать с помощью интимных услуг 20 тысяч рублей, но позже увеличил эту сумму до 300 тысяч рублей. В итоге девушка рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.