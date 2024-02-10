Премьеру спектакля о Мейерхольде сорвало падение 79-летнего актера на сцене В Петербурге премьера спектакля о Мейерхольде сорвалась из-за падения Лисецкого

Фото: Алексей Даничев/ РИА «Новости»/http://kremlin.ru

Владимир Лисецкий

В Санкт-Петербурге премьера спектакля Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр» на Новой сцене Александринского театра была сорвана, передает 78.ru. 79-летний актер Владимир Лисецкий, игравший Петра Старковского, споткнулся и упал прямо на сцене, ему вызывали медиков.

Зрители рассказали, что изначально постановку приостановили, а затем и вовсе попросили всех покинуть зал. Пожилой актер сейчас уже находится дома в кругу семьи. В театре им. Мейерхольда отметили, что в ближайшее время артист не выйдет на сцену.

По рекомендации врачей он сегодня и завтра не будет участвовать в премьере, но в ближайшее время вернется на нашу сцену. Вероятнее всего, [речи об участии в ближайших спектаклях] нет, потому что у нас нет старых составов, — сказали в театре.

9 февраля стало известно, что российского актера и музыканта Михаила Боярского выписали из больницы после проведения операции на сердце. Актер находился на лечении в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Состояние Боярского оценивается как удовлетворительное. По данным журналистов, актер поблагодарил врачей за блестящую операцию.

Отмечалось, что Боярский был госпитализирован в больницу для прохождения планового обследования. В театре имени Ленсовета заявили, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни, Боярский должен вернуться на сцену во вторник, 20 февраля.