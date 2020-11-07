Премьер-министр Карелии Чепик заболел коронавирусом

Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом, заявил глава республики Артур Парфенчиков.
Также инфекция выявлена у заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.
Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, — написал Парфенчиков в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ушёл на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом.
Политик отметил, что продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.