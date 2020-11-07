Премьер-министр Карелии Чепик заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/90722d0a-21c1-11eb-aedf-fa163e074e61_660.jpg Александр Чепик Фото: gov.karelia.ru

Премьер-министр Карелии Александр Чепик заразился коронавирусом, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Также инфекция выявлена у заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и заместителя по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.

Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, — написал Парфенчиков в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ушёл на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом.

Политик отметил, что продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном режиме.