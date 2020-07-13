Представитель Трутнева объяснил его внезапный приезд в Хабаровск

https://static.news.ru/photo/e26d1348-c4e9-11ea-922a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: facebook.com/yury.trutnev

Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал в Хабаровский край для участия в совещании с президентом по видеосвязи. Об этом рассказал представитель вице-премьера.

В беседе с РБК он подчеркнул , что из Хабаровска чиновник поедет в другие регионы Дальнего Востока.

Ранее о том, что Юрий Трутнев находится в городе с негласным визитом, сообщили источники «Коммерсанта». По данным инсайдеров, Трутнев прибыл 12 июля и во время второй акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала был в Доме приёмов. Встречаться с протестующими он не стал, но, как утверждают источники, встретился с представителями силовых структур и собрал совещание с членами правительства края.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов. По данным местных СМИ, предпринимателей находили погибшими от рук киллеров непосредственно после конфликтов с Фургалом, который в начале нулевых имел свой бизнес на Дальнем Востоке.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев заявил, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.