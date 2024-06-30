Представитель Кадырова на Урале осудил бородачей за драку в Екатеринбурге Главный чеченец на Урале: участники драки в Екатеринбурге ответят перед законом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участники драки с перестрелкой в центре Екатеринбурга ответят перед законом, заявил E1.RU представитель главы Чечни в Свердловской области Беслан Тамаев. По его словам, с родственниками устроивших потасовку проведут беседы.

Я осуждаю публичные инциденты в центре города, свидетелями которых становятся случайные прохожие, считаю такое поведение недопустимым и уверен, что виновные понесут ответ перед законом. С родственниками всех участников потасовки как в Екатеринбурге, так и в Чеченской Республике будет проведена разъяснительная работа, — сказал Тамаев.

Представитель чеченцев также отметил, что в Екатеринбурге драки с участием людей разных национальностей происходят довольно частно, однако СМИ уделяют внимание далеко не всем. Он призвал СМИ освещать эту тему более деликатно.

В нашей стране достаточно остро стоят межнациональные вопросы. Я призываю СМИ освещать подобные вопросы более деликатно и не раскачивать межнациональную рознь в обществе, — заключил Тамаев.

Ранее жители Екатеринбурга устроили массовую драку перед входом в один из местных баров. Конфликт начался, когда охранники заведения Bla Bla Bar сделали замечание гостям. Один из посетителей выхватил нож и ударил им сотрудника бара, порезав мужчине руку.