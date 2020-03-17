https://static.news.ru/photo/f539910a-6813-11ea-b08a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сокол Фото: irk.gov.ru

Председатель заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушёл в отставку. Политик сообщил об этом на очередной сессии регионального парламента.

По словам Сокола, он в скором времени получит мандат от избирательного округа, в который входят Саратовская, Волгоградская и Пензенская области. Ранее этот мандат принадлежал Ольге Баталиной. В настоящее время женщина назначена на должность замминистра труда и соцзащиты РФ.

Сокол отметил, что покидать Иркутскую область он собирается для участия в заседаниях Госдумы. Переезд в его планах не значится. Сокол занимал пост председателя регионального заксобрания с 2018 года, сообщает РИА Новости. Новый руководитель будет избран с помощью тайного голосования.

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