Предприниматели Красноярска рассказали о дефиците офисной бумаги

Дефицит офисной бумаги в Красноярске вызван тем, что остановила поставки белящих реагентов финская компания Kemira, сообщил владелец магазина канцтоваров в центре города, передаёт «МК в Красноярске». Эту проблему пытается решить компания Sylvamo.

В конце марта, возможно, появится у оптовых поставщиков SvetocopyEco (неотбелённая). Цена закупочная (пачки бумаги на 100 листов А4. — NEWS.ru) точно более 600 рублей, продавать будут по 700–800, — сказал собеседник.

В его магазине офисной бумаги А4 нет, у поставщиков из Новосибирска тоже, отметил он.

Владелец типографии на правобережье сообщил, что подорожала и бумага, и расходники для принтеров, стоимость услуг пришлось поднимать на 70%. Кто-то из клиентов ушёл, кто-то остался, понимая ситуацию. Когда она улучшится, предприниматель не знает.

Ранее Минпромторг России обещал стабилизацию поставок бумаги в течение недели. В ведомстве подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

В свою очередь Минпросвещения РФ объявило, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут вовремя, несмотря на нехватку бумаги в некоторых российских регионах. По их утверждению, вопрос нехватки «незначителен».