Предприимчивая россиянка сдала в пункт приема металлолома чужую машину В Новосибирске девушка увезла на эвакуаторе в металлоприем чужую машину

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Жительница города Оби Новосибирской области сдала в пункт металлолома чужой автомобиль. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

22-летний житель Новосибирска рассказал полицейским, что оставил свой ВАЗ-21053 около дома по улице Карла Маркса, а спустя время увидел, что машина исчезла. Ущерб он оценил в 60 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили, что причастна к этому 21-летняя девушка. Заметив бесхозный отечественный автомобиль, она не растерялась и вызвала эвакуатор, который прямиком повез машину в пункт приема металлолома.

ВАЗ вернулся к своему владелицу, а вот против девушки завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас предприимчивая сибирячка находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Калининграде полицейские задержали местного жителя, который, уходя от знакомых, не захотел идти домой пешком и угнал Nissan Sunny. Прошло несколько дней, и он совершил еще одно преступление — открыто похитил продукты питания в одном из сетевых магазинов. Ранее судимый мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел.