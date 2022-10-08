Взорвавшаяся на Крымском мосту фура попала на камеры ГИБДД

Фото: Стрингер/ТАСС

Telegram-канал Mash опубликовал кадры с фурой, которая, предположительно, подорвалась на Крымском мосту. На них грузовик проходит осмотр на посту ГИБДД и успешно пересекает его.

Грузовик остановили. Проверяющие заглянули в прицеп, но ничего подозрительного не увидели.

Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не загоняли на рентген, а у его водителя все документы были в порядке, — сообщили Telegram-каналу сотрудники ГИБДД.

Они добавили, что водитель был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, по словам осматривающих правоохранителей, находилась паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен.

Спустя несколько минут, судя по записям камер видеонаблюдения, грузовик подорвался в движении.

Telegram-канал также выяснил, что владельцем грузовика является Борис Юсубов из Краснодара. По словам родственников, он продал автомобиль, однако новый собственник не переоформил его на свое имя.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

После случившегося сотрудники ГИБДД начали останавливать фуры, идущие из Крыма в направлении моста. Очевидцы рассказали, что много большегрузов скапливается на стоянках и АЗС.