Застреливший строителя за «неправильную» траншею задержан в Краснодаре В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве строителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве сотрудника строительной компании, сообщает Telegram-канал SHOT. Местный житель застрелил рабочего за то, что тот «неправильно вырыл траншею».

Подозреваемым оказался 39-летний краснодарец Константин Ф. Дома у мужчины изъяли ружье, из которого, предположительно, было совершено убийство.

Инцидент произошел 17 декабря, когда вечером вооруженный мужчина ворвался в вагончик к строителям. Он начал на них кричать, заявляя, что они неправильно и не в том месте вырыли траншею, после чего открыл огонь. Впоследствии 61-летний рабочий был убит, его 52-летнего коллегу госпитализировали. СМИ писали, что оба имеют гражданство РФ.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места, его разыскивали. Прибывшие на место полицейские обнаружили патроны и гильзы 12-го калибра. Выживший рабочий рассказал, что ему не был знаком нападавший.

Изначально предполагалось, что нападавший открыл огонь по двум строителям из пистолета. От полученных ранений один рабочий скончался, второй был доставлен в больницу.

Ранее в Москве двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками, упавшими на бытовку. ЧП произошло на Ереванской улице в районе Царицыно.