Предполагаемый поджигатель школы в Братске попал на видео

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Предполагаемый поджигатель общеобразовательной школы № 6 в Братске попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Babr Mash. На кадрах виден мужчина в одежде со светоотражающими лентами, который несет канистру с горючей жидкостью. По данным администрации Братска, в результате пожара обгорела обшивка здания со стороны пищеблока. В здание самой школы огонь не попал. Поджигатель объявлен в розыск.

Источники канала утверждают, что поджигатель прополз под забором, чтобы попасть на территорию школы. После этого он облил здание горючей жидкостью и поджег ее. В результате инцидента пострадало пять квадратных метров обшивки.

По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, пожар удалось оперативно заметить благодаря бдительности сторожа. В администрации Братска подчеркивают, что 12 февраля занятия в пострадавшей школе были отменены, проводится проверка, уборка и проветривание помещений. Уже 13 февраля школьники вернутся к занятиям. Горожан, располагающих информацией о предполагаемом поджигателе, просят обратиться в полицию.

Как сообщалось ранее, суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО двух школьников, подозревающихся в поджоге квартиры на улице Фрунзе. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Отмечается, что ученикам седьмого и девятого классов вменяют статью о покушении на убийство.