Предполагаемые обломки сбитого под Москвой дрона нашли на шоссе SHOT: обломки сбитого в Подмосковье БПЛА рухнули на дублер Минского шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника, сбитого утром в Подмосковье, рухнули на дублер Минского шоссе в Одинцовском городском округе. Опубликовано видео с места, на котором показаны предполагаемые фрагменты упавшего дрона.

На кадрах запечатлели мелкие обломки, предположительно, одного из сбитых утром беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 августа сообщил о двух ударных беспилотниках, летевших в сторону столицы, которые были сбиты средствами ПВО. По словам градоначальника, один БПЛА сбили под Калугой, второй перехватили в районе ЦКАД.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнял, что украинский дрон в регионе был уничтожен средствами ПВО около четырех часов утра. По словам Шапши, беспилотник сбили над Малоярославецким районом.

СМИ публиковали видео с последствиями падения обломков дрона под Одинцово. На кадрах показали поврежденные забор и крышу дома. Информации о пострадавших не поступало.

Минобороны РФ 10 августа также сообщало о пресечении попытки атаки украинских дронов по Севастополю. По данным ведомства, обошлось без пострадавших, разрушений в результате перехвата БПЛА также не было.