Предполагаемого убийцу из гриль-кафе задержали в Подмосковье СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в Подольске

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве в подольском гриль-баре задержан, сообщила ТАСС старший помощник начальника ГУ СК по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, 28-летний местный житель написал явку с повинной. Сейчас с ним работает следователь.

Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего, — сказала Врадий.

По данным следствия, между двумя посетителями гриль-бара произошла ссора, в ходе которой один из них зарезал другого и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла 12 марта в гриль-баре «Шервуд». Telegram-канал Baza сообщил, что 23-летний мужчина, раненый ножом в грудь, скончался в больнице. В подмосковном СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изъяли нож, смывы и другие предметы. Назначены экспертизы, допрашивают свидетелей.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг сообщения СМИ о возможной причастности к инциденту сына одного из своих коллег по нижней палате, Бориса Иванюженкова. Хинштейн указал, что реальный подозреваемый уже установлен, — по его словам, это 30-летний местный житель, который уже признал свою вину.