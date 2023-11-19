Предполагаемого детоубийцу из Удмуртии арестовали Суд заключил под стражу жителя Удмуртии, обвиняемого в убийстве своих детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд арестовал жителя Удмуртии, которого обвиняют в убийстве двух своих детей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, мотивом преступления стал бракоразводный процесс и неприязнь к матери несовершеннолетних.

С учетом позиции прокуратуры Кезского района суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве двух малолетних детей (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Удмуртской Республики, — указано в сообщении.

До этого следователи СК РФ по Удмуртской Республике задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственных детей. Следствие установило, что утром 18 ноября в Кезском районе 29-летний отец ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом, в результате полученных травм они скончались. После мужчина попытался сбежать, но был задержан в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двоих малолетних.

Ранее сразу три уголовных дела возбудили в отношении пьяного отца, бросившего двух дочерей на месте ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла на трассе Урай — поселок Половинка. Девочки остались на месте ДТП с сотрясением мозга и серьезными переломами.