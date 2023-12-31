Празднование Нового года отменили во всей Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия по всему региону в связи с трагедией в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре.

Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия елки на центральной площади и запланированного концерта). Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области, — написал Гусев.

Воронежский губернатор выразил уверенность, что жители региона отнесутся к такому решению с пониманием. Он вновь выразил соболезнования белгородским семьям, которых затронула трагедия. В связи с обстрелом Белгорода уже были отменены мероприятия в приграничных Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области.

Гусев также сообщил, что у скульптуры «Детям войны» на Театральной улице в Воронеже организован стихийный мемориал. Люди приносят цветы и детские игрушки в память о погибших в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что число жертв в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря достигло 24 человек, среди них четверо детей. Еще 108 человек числятся пострадавшими.