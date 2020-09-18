Празднование Дня города в Элисте пройдёт в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/f6aa7628-f970-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В столице Калмыкии Элисте 19 и 20 сентября состоится праздник в честь 155-го Дня города. Мероприятия пройдут без зрителей — в режиме онлайн. Об этом накануне праздника сообщили журналистам представители городской мэрии.

Отмечается, что решение по проведению мероприятий без зрителей было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Посмотреть программу праздника можно будет в прямом эфире. Трансляция, в частности, будет вестись на канале Национального телевидения Калмыкии в YouTube.

19 сентября на ипподроме пройдёт национальный спортивный праздник "Джангариада", в рамках которого состоятся соревнования по стрельбе из лука, метанию копья, традиционные скачки на лошадях и верблюдах. Вечером на площади Победы пройдёт турнир по смешанным единоборствам. После этого над городом прогремит праздничный салют, — передаёт сообщение мэрии РИА Новости.

На следующий день, 20 сентября, в парке «Дружба» состоится молодёжный фестиваль, получивший название «Здесь и сейчас». В его рамках пройдут соревнования по уличному воркауту, стритболу и танцам.

Как ранее писал NEWS.ru, организаторы перенесли фестиваль «Круг света» на 2021 год. Мероприятие посвящено работам специалистов аудиовизуального искусства и светодизайнеров.

Продюсеры приняли решение не устраивать праздник в 2020 году с целью предотвращения распространения коронавируса.