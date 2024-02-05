Праздник для детей закончился дракой взрослых «Осторожно, Москва»: в Химках мать после детского праздника напала на аниматора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках праздник для детей закончился травмированием аниматора от рук одной из матерей, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавшая обратилась в травмпункт и написала заявление в полицию.

По словам девушки, во время мероприятия, когда они передвигались на лимузине, женщине не понравилось, что аниматор, чтобы не замерзнуть, накинула шубу. Еще претензия заказчицы заключалась в том, что две девочки под конец праздника погрузились в свои гаджеты, она решила, что детям неинтересно.

После оговоренных часов работы аниматор попросила с ней расплатиться, после чего, с ее слов, началась драка. Она также утверждает, что женщина нецензурно выражалась.

Ранее жительница Санкт-Петербурга пострадала от удара в лицо от одного из местных жителей, недовольных ее работой. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как от сильного удара локтем в лицо девушка падает на землю. Позднее она была доставлена в больницу. Отмечается, что петербурженка занималась фотографированием желающих с птицами.

Нападавшим являлся 40-летний мужчина, который тоже занимается неформальным бизнесом по фотографированию людей с голубями. Предполагается, что поводом для конфликта послужила борьба за популярное место.